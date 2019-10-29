رئيس البرلمان يزور جامعة عمر المختار بالبيضاء 

أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” على أهمية المؤسسات التعليمية والدور الكبير الذي تقوم به الجامعات للمساهمة بكل ما لديها من إمكانيات علمية في بناء ونهضة الدولة.

وجاءت تصريحات صالح خلال زيارة له لجامعة عمر المختار بالبيضاء اجتمع خلالها بنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات “عبدالرحمن الأحيرش” ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز بحضور وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس جامعة عمر المختار إلى جانب السادة عمداء الكليات ومدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة

من جهته أثنى رئيس جامعة عمر المختار خلال كلمته على مجلس النواب و ذلك بإصداره قانون الجامعات، مؤكدا بأن جامعة عمر المختار تسعى دائما للمحافظة على سير وإستمرار العملية التعليمية والرقي بالمستوى العلمي المطلوب.

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