بعد ديوان المحاسبة.. مجلس الدولة يرفض إجراءات تعليم الوفاق العقابية بحق المعلمين

ليبيا – أكد مجلس الدولة الإستشاري متابعته بقلق تبعات اعتصام المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية والمطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة الهامة من المجتمع بما يليق بصفة المعلم الاعتبارية ورمزيته الجليلة.

المجلس أعرب في بيان له تفهمه مطالب المعلمين وتأكيده على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية.

وأهاب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب وإمكانيات الدولة المتاحة ولا يُخل بالقوانين واللوائح النافذة وذلك بإقرار خطة عاجلة متعاونين في بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

في الوقت ذاته فإن المجلس دعا المعلمين إلى الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية التي تعتبر أساساً ترتكز عليه الدولة في بناء جيل يتسلح بالعلم ويركن إلى المعرفة لقيادة دفة التطور والرقي بالبلاد.

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