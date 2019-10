المتوسط:

أعلن مجلس الدولة أنه يتفهم مطالب المعلمين الذين يقومون بوقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم، مطالبا المعلمين بتغليب المصلحة العامة واستئناف العملية التعليمية.

وأكد مجلس الدولة في بيان له على “أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأهاب مجلس الدولة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “بتذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب وإمكانيات الدولة المتاحة ولا يُخل بالقوانين واللوائح النافذة، وذلك بإقرار خطة عاجلة متعاونين في بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة”.

ودعا المجلس، المعلمين إلى الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية، التي تعتبر أساساً ترتكز عليه الدولة في بناء جيل يتسلح بالعلم ويركن إلى المعرفة لقيادة دفة التطور والرقي بالبلاد”.

The post بعد إيقاف وزراة التعليم لمرتباتهم.. «الاستشاري» يُعلن موقفه من اعتصام المعلمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية