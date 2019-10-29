المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عن وصول شحنة جديدة من علاج مرض اللشمانيا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الاثنين وصول شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا “البنتوستام” والبدء في توزيعها على عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض.

إدارة الصيدلة والمعدات الطبية أهابت بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني فرع قرجي لاستلام مخصصاتهم.

وأوضحت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا والحالات التي تم علاجها مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض وختم للتوقيع على نموذج الاستلام.

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