البحرية الليبية تكشف العدد الإجمالي للمهاجرين هذا العام

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن العدد الإجمالي، للمهاجرين غير القانونيين، الذين تم إنقاذهم، خلال تسعة أشهر بلغ قرابة 7 آلاف مهاجر، كما تم انتشال 11 جثة للمهاجرين، على السواحل الليبية.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، وفقا لما نشره موقع ”أصواتٌ مغاربية”، أن عدد المهاجرين المفقودين، وصل إلى 190 مهاجرا، وأن نسبة المهاجرين الذين تم ضبطهم وإنقاذهم، انخفضت إلى 42% بالمقارنة مع العام 2018، إضافة إلى انخفاض عدد الجثث التي تم انتشالها، بنسبة 87% بالمقارنة مع العام الماضي.

وكانت البحرية الليبية، قد أعلنت في وقت سابق، يوم أمس، إنقاذ 53 مهاجرا غير قانوني، على متن قارب مطاطي، بينهم 14 امرأة، شمال غرب منطقة بوكماش.

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