«تنسيقية تمكين المرأة» تنظم ندوة حول دور المرأة في الدستور

عقدت منسق عام تنسيقية تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة الدكتورة عائشة البرغثي، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التحضيرية للندوة التي ستقام في الأيام القادمة بعنوان «أهمية دور المرأة في الدستور الليبي القادم».

وقالت البرغثي، أنه تم دراسة البنود المتعلقة بالمرأة في مشروع الدستور كل حسب تخصصه، حيث ستشارك كل فئة بورقة عمل تشرح فيها حقوقها والمشاكل التي تواجهها لتضعها في نص مشروع الدستور.

