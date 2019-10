المتوسط:

أعلن المتحدث باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، اندلاع اشتباكات متقطعة أمس الإثنين، في محوري اليرموك والخلاطات جنوب طرابلس.

وأكد المجعي، خلال تصريح صحفي، أن ميليشيات الوفاق تحافظ على كافة تمركزاتها في العاصمة طرابلس.

