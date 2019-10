المتوسط:

أفادت ️وحدة الإعلام لقسم العلاقات العامة لمديرية أمن أجدابيا، بزيارة مدير الأمن العميد الصادق مفتاح عمر اللواطي، لمكان إنشاء نقطة تمركز بمنطقة سلطان لأفراد مركز الشرطة.

وأشاد المدير بدور قسم الخدمات عامة وعبدالمولى السعيطى على كل جهودهم المبذولة، من أجل سرعة إتمام هذه النقطة خدمة لزملائهم، ولرفع مستوى الأداء الأمني لمنتسبي المركز.

