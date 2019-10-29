أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي لسرقة المجوهرات

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط تشكيل عصابي يتكون من شاب وفتاة أشقاء يمتهنون سرقة محلات المجوهرات.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة تلقى معلومات مُفادها قيام امرأه برفقة شخص غير معلوم بسرقة محلات مجوهرات داخل مدينة بنغازي كما سرقوا محل مجوهرات في مدينة اجدابيا موضحا أنه على الفور تم الانتقال إلى مكان تواجدهما وتم ضبطهم وبعد التحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وتم احالتهم إلى جهات الاختصاص.





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