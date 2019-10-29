هناك طائرة في السماء.. كيف تسبب مسلحو الوفاق بإخافة وزير الخارجية الألماني في زوارة ؟

ليبيا – كشفت صحيفة المانية عن تفاصيل حادثة حدثت خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم 27 أكتوبر الجاري بمدينة زوارة غرب ليبيا والتي التقى خلالها برئيس الرئاسي فائز السراج.

صحيفة “تي أونلاين” الألمانية أوضحت في الخبر الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد بأنه عند إنهاء الوزير الألماني زيارته وفي طريقه إلى مطار زوارة استوقفه عدد من الصحفيين لأخذ تصريحاته بشأن الزيارة، مبينةً بأن الوزير ترجل وبدأ الحديث مع الصحفيين وخلال حديثه قاطعه حراسه وقوات الأمن فجأة وهم يصرخون:” هناك طائرة في السماء “.

وبحسب الصحيفة أصيب الوزير الألماني بصدمة قبل وقت قصير من مغادرته، مبينةً بأن السبب كان رصد من وصفتهم بـ “الميليشيات” (مسلحي الوفاق في زوارة) طائرة قالو بأنها لـ “الجنرال حفتر”.

وعلى الفور قاد الفريق الأمني المرافق الوزير الألماني وإعادته إلى عرباتهم المدرعة وضلوا داخلها لعدة دقائق، قبل أن يتبين بأن معلومة من وصفتهم الصحيفة بـ “الميليشيات” غير صحيحة.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية