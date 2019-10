«الحويج» يعقد لقاءات مع شخصيات أفريقية على هامش القمة

المتوسط:

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، عبدالهادي إبراهيم الحويج، عدة لقاءات واجتماعات مهمة على هامش القمة الروسية الأفريقية مع شخصيات سياسية وإعلامية من عدة دول منها المغرب وموريتنا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وروسيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي وغينيا بيساو والكونغو وإثيوبيا بوركينا فاسو وأوغندا وروندا والنيجر ونيجيريا وسيراليون وغينيا وكوناكري وغيرها من الدول.

وتناول فيها الوزير، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وهذه الدول بما يخدم المصلحة المشتركة في المجالات المختلفة، كما قام الوزير تسليم ملف متكامل عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية لتحرير وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية.

