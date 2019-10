المتوسط:

أعلن قسم التدريب بمديرية أمن شحات عن البدء فى دورة المجندين الجدد لصالح مديرية أمن شحات.

ونهيب بكل المجندين الجدد الحضور لمقر شركة الجبل شحات علي تمام الساعة السابعة صباحًا.

