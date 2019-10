المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، هشام أبو الشكيوات، أن مطار معيتيقة سيعلن عن افتتاحه اليوم الثلاثاء، على أن تستأنف حركة الطيران فيه خلال أسبوع.

وقال أبو الشكيوات، إن وزارة المواصلات ستعقد غدًا بالتعاون مع وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة مؤتمرًا صحفيًا ستعلن فيه استئناف العمل بمطار معيتيقة.

وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت في سبتمبر الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تكرر استهدافه.

The post اليوم.. استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية