خارجية المؤقتة تصل جالو في زيارة رسمية

وصل إلى مدينة جالو أمس الاثنين وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج في زيارة للمدينة يرافقه فيها عضوي مجلس النواب إبراهيم الزغيد وحمد ماقيق لمناقشة عدة مواضيع مع المجلس التسييري للمدينة.

وتعد زيارة الحويج هي الأولى من نوعها لوزير خارجية لبحث أبرز الملفات التي تشغل المسؤولين والأهالي

وبدأ الحويج زيارته بالاجتماع مع المجلس التسييري للمدينة، كما ناقش خلال زيارته للصالون الدبلوماسي السياسي، دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروة، معبرا عن أحقية مناطق الواحات بالتنمية المكانية والبشرية وضرورة الحد من الضرر الناتج عن الحقول النفطية من عمليات استخراج وإنتاج النفط.

ويعلق المسؤولون والاهالي على زيارة الحويج آمالا الكبيرة في ترجمة المناقشات والوعود على أرض الواقع وأن تكون جالو مكانا جديا للتنمية البشرية، والتطوير المكاني.

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