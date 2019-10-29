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السراج يصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع إمكانيات الدولة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين بتحسن أوضاعهم حيث اجتمع مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عقد السراج إجتماعاً مع كل من :”رئيس ديوان المحاسبة،وزير التعليم،وكيل وزارة التعليم،وكيل وزارة المالية”.

الإجتماعين ناقشا مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

وبدوره، أكد السراج على تضامنه مع المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة وأصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

رئيس المجلس الرئاسي أشاد بالأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية أمس الاثنين أمام مقر الحكومة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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