باشاغا يبحث مع تونس إعادة فتح معبر راس اجدير

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اجتماعا يوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مع لجنة التعاون الأمني بالجانب التونسي.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون الأمني مع الجانب التونسي واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع قرار وزارة الداخلية مؤخرا بقفل معبر راس جدير لسوء المعاملة التي يتلقاها المواطنون الليبيون من الجانب التونسي.

وكان باشاغا قد بحث في اليوم ذاته مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاتي ويليامز أوجه التعاون بين البعثة والوزارة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” ومدير إدارة العلاقات والتعاون والدولي بالوزارة العميد الدكتور “أحمد كركوب”.

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