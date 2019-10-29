بلدي باطن الجبل يبحث سبل دعم الحرس البلدي

عقد عميد بلدية باطن الجبل “جمال ضو طمين” اجتماعا بمديري وأعضاء مراكز الحرس البلدي وبحضور مدير مكتب الإصحاح البيئي وعدد من أعضاء البلدية لمناقشة وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وما سبب في تأخير إيجاد حلول لها للوقوف على مواطن الخلل.

من جهتهم عزا رجال الحرس البلدي الأسباب في عدم القيام بالمهام المنوطة بهم على وجهها الصحيح لقلة الإمكانيات وعدم توفر الآليات والمعدات اللازمة لتأدية مهامهم.

ولا يزال الحرس البلدي يواصل أعماله وحملاته التفتيشية على كل المحال والمختبرات والمخابز بالرغم من العراقيل وقلة الإمكانيات،.

من جهته بادر عميد البلدية بالوعود بتوفير الاحتياجات والمستلزمات لسد الثغرات وتأدية المهام بشكلها المطلوب سعيا للعمل الجاد للمحافظة على سير العمل في ضبط السلع المنتهية الصلاحية والحد من انتشارها وغيرها من المشاكل بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية