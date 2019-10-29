تطوير مبانٍ إدارية بمطار معيتيقة

تتابع مصلحة المطارات تنفيذ مراحل مشروع تحوير مبنى إداري في مطار معيتيقة الدولي، لاستغلاله وتطريره ليستخدمه الموظفون والإداريون عبر تزويده بنظم وتقنيات حديثة.

وأوضحت المصلحة أنها تتابع تنفيذ مراحل المشروع المكون من ثلاثة طوابق ليتم استخدام طابقين منه من قبل إدارة المطار لاستيعاب الموظفين التابعين لها، فيما سيتم استغلال الطابق العلوي من قبل إدارة الملاحة الجوية كمركز لمعلومات الطيران، وسيتم تزويده بأجهزة واتصالات حديثة لتقديم الخدمات وتسهيل حركة الملاحة لشركات النقل الجوي.

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