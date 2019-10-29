إزالة التعديات على النهر الصناعي في العامرة وبن جواد بسرت

أعلنت بلدية سرت إزالة التعديات على خطوط النهر الصناعي في منطقتي العامرة وبن جواد.

ونفذت الأعمال لجنة حصر التعديات والمخالفات والتجاوزات على الخطوط الرئيسية والفرعية للنهر الصناعي في سرت، التي تشكلت بقرار من عميد البلدية مختار المعداني، يوم الخميس الماضي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون دة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى تعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.

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