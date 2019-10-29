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الهلال الأحمر يوصل شحنات لمرافق صرمان الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل شعبة الهلال الأحمر الليبي فرع صرمان أعمالها في مساعدة الكوادر الطبية وتزويد المرافق الصحية ببعض النواقص بالمستفشيات بالمدينة.

وقامت شعبة الهلال الأحمر بصرمان في إطار أعمالها بتسليم عدد من الشحنات التي تحتوي على عدد من القفازات الطبية لعدد من المستوصفات والعيادات المجمعة وقسم الكلى وعيادة الأسنان المركزية بالمدينة.

وتحصلت الجمعية على هذه الكمية من خلال التعاون مع فرع الجمعية بطرابلس وبالتعاون مع الهلال الأحمر الزاوية لتخفيف العبء ومعاناة المترددين على هذه المستوصفات والعيادات ولسد النقص والعجز الحاد في هذه المواد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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