تسيير دوريات أمنية ببنغازي لضبط الخارجين عن القانون

المتوسط:

أعلنت شعبة تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73 ببنغازي، خروج عدد من الدوريات للانتشار داخل مدينة بنغازي لإسناد مديرية الأمن، وذلك لضبط المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين ومروجي المخدرات.

وأوضح المكتب الإعلامي للشعبة، أن تلك الدوريات ستقوم بالقبض على أي شخص يحمل تعريف أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، بالإضافة للقبض على أي شخص يرتدي الملابس العسكرية وهو لا ينتمي للمؤسسة العسكرية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه سيتم القبض على الأشخاص القائمين بالرماية العشوائية وترعيب أهلنا داخل المدينة، والقبض على أي ظاهرة سلبية تعيق المواطن والمدينة.

