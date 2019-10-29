الأزمة الليبية.. بين تصريحات أردوغان والحل القادم من برلين

نخصص هذه الفقرة من النقاش المغاربي إلى ثلاث قضايا شغلت الرأي العام. ابتداء من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا ودعوات إلى عدم مشاركة أردوغان في مؤتمر برلين. ثم تتناول الفقرة نصيب دول المغرب العربي من الاستراتيجية الروسية الحالية، وأخيرا تحديات كبرى بانتظار الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
معيتيق يصل الخرطوم لبحث العلاقات بين ليبيا والسودان
تم النشر منذُ 3 دقائق
تسيير دوريات أمنية ببنغازي لضبط الخارجين عن القانون
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
هذا ما قالته الولايات المتحدة بشأن جهود منظمات المجتمع المدني في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
كهرباء المؤقتة: لا طرح للأحمال اليوم الثلاثاء
تم النشر منذُ 9 دقائق
أضف تعليقـك