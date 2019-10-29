الأزمة الليبية.. بين تصريحات أردوغان والحل القادم من برلين

نخصص هذه الفقرة من النقاش المغاربي إلى ثلاث قضايا شغلت الرأي العام. ابتداء من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا ودعوات إلى عدم مشاركة أردوغان في مؤتمر برلين. ثم تتناول الفقرة نصيب دول المغرب العربي من الاستراتيجية الروسية الحالية، وأخيرا تحديات كبرى بانتظار الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

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