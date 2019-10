المتوسط:

وصل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل رسمية، برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية والتعاون الدولي “محمد سيالة”.

وكان في استقباله وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد، وسيعقد النائب “معيتيق” خلال الزيارة، سلسة من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مع كبار المسوؤلين الحكوميين في السودان.

The post «معيتيق» يصل مطار الخرطوم برفقة وفد حكومي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية