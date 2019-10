المتوسط:

عقد بوزارة الداخلية اجتماعا ضم كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، وعميد البلدية فرحات ابوالشواشي ومدير مصلحة الجوازات جمعة غريبة وعضو المجلس البلدي باديس جرافة ومنسق العلاقات بالمجلس البلدي رائد جرافة وثم مناقشة الأمور الأمنية التي تخص بلدية زوارة منها المشاكل بمنفذ راس اجدير الحدودي وضرورة التنسيق بين المجلس البلدي وإدارة المنفد في كافة المشاكل التي تعيق العمل به.

وأكد الوزير أن هناك تواصلا بين وزارة الداخلية والحكومة التونسية بهذا الخصوص وشدد على ضرورة احترام كرامة الليبين وتسهيل إجراءات الدخول إلى الجانب التونسي وقام بتشكيل لجنة للتواصل معهم لحل هذه المشاكل.

كما تم مناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وأوضح عميد البلدية أن مركز إيواء المهاجرين بحاجة إلى دعم كبير من الحكومة من حيث الإعاشة والرعاية الصحية.

The post أزمة الهجرة غير الشرعية على أجندة «باشاغا» وعميد زوارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية