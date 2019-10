معلمو حي الأندلس المعتصمين: قرار الوزير عشوائي

المتوسط:

أكد عضو تنسيقية معلمي حي الأندلس وأحد المعتصمين نوري الزويكي؛ أن المعلمين حاولوا أكثر من مرة التواصل مع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بخصوص مطالبهم؛ إلا أنه أغلق الباب في وجوههم، على حد تعبيره.

واعتبر الزويكي، في تصريح إعلامي، أن منظومة وزارة التعليم التي تدفع مرتبات معلمين متوفيين ومتقاعدين ومغتربين؛ وتقوم بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألفا و 900 موظف، أعتبر أنها منظومة غير صحيحة؛ واصفا قرارات الوزير الأخيرة بالعشوائية.

