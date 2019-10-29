سلامة: مؤتمر برلين سيكون لترميم وتوحيد موقف مجلس الأمن

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن اجتمع منذ أبريل أربع عشرة مرة حول النزاع في ليبيا، ولم يتمكن خلالها من اتخاذ قرار واحد يدعو لوقف القتال في البلاد، مشيرا إلى أن الشعب الليبي والأمم المتحدة ضحية لعقم مجلس الأمن.

وأضاف سلامة أن هناك مصالح مختلفة واصطفافات دولية، إضافة إلى دفع ليبيا سلبا ثمن النزاع في أماكن أخرى كالصراع الأخير في تركيا بحد قوله.

وقال إن هدف مؤتمر برلين هو إعادة ترميم وتوحيد موقف مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن برلين سيكون مؤتمرا دوليا لا يجمع الليبيين.

وأوضح سلامة أن ما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين سيتم إقراره من مجلس الأمن، مشيرا إلى جلسة تحضيرية عقدت مطلع الأسبوع الجاري، ناقشت مجموعة نقاط سيتم طرحها في مؤتمر برلين.

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