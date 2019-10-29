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غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبين من مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدم المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة رؤية توضيحية لسبب استبعاد الأطراف الليبية من مؤتمر برلين المزمع عقده لحل الأزمة السياسية، مؤكدًا أنه يركز في الأساس على «ترميم موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».

وشدد سلامة، الذي تحدث أمس إلى قناة «العربي»، على أن «الانقسام الحاد» في مجلس الأمن يعرقل حل الأزمة، مشيرًا إلى أن المجلس اجتمع 14 مرة منذ بدء حرب العاصمة طرابلس، دون أن يصدر عنه «قرار واحد بخصوص الحرب أو حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار».

واعتبر المبعوث الأممي أن المدنيين في ليبيا «ضحايا عقم مجلس الأمن، وتضارب المصالح بين الدول الدائمة العضوية فيه»، موضحا أن بعض الدول إما مع حكومة الوفاق أو مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، «لكن ليبيا تدفع ثمن علاقات التعاون والخصام الدولية».

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ونبه إلى أنه بناء على ما يتم التوصل إليه في مؤتمر برلين، الساعي إلى الوصول إلى موقف دولي موحد إزاء ليبيا، سيتم العمل على عقد مصالحة بين الليبيين أنفسهم، وقد يشمل ذلك عقد مؤتمرا ليبيا، «لكن الأهم حاليا توحيد الموقف الدولي»، وفق كلامه.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .سلامة هو سبب المشاكل فى ليبيا لانه شاهد زور يكذب على الدول الكبرى فى مجلس الامن ويعمل على اطالة امد الازمة حتى يظل فى منصبه ولو كان امينا فى عمله لما كان هناك مشكلة فهو من اخرج مسرحية الصخيرات ورغم مخالفة السراج وعصابته لبنود الاتفاق فانه خدع مجلس الامن ليعطيها شرعية زائفة رغم رفض مجلس نواب الشعب الليبى لها لهذا تتعامل الدول الكبرى مع حكومة السراج على انها غير شرعية ولكن التغيير الى الصواب يحتاج لموافقة كل الدول الكبرى والكب يعرف ان بريطانيا داعمة للارهاب وبالتالى لن يكون الحل الا اذا تغير الواقع على الارض وقام الجيش الوطنى بتحرير طرابلس والسيطرة على مؤسسات الدولة وهو ما تراهن عليه الدول العظمى امريكا وروسيا ومعها فرنسا ومصر وكفتهم ارجح من معسكر الشر والارهاب انتهى الدرس ياسلامة انت تستحق ان تحول لمحكمة الجنايات الدولية لدعمك للارهاب علنا

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  • قرار حكيم وفي محله …..مادامت عقولنا غائبة ووطنيتنا بعناها وقبضنا ثمن بخس لم يعد للمجتمع الدولي سوي وضعنا تحت الوصاية …..مبروك لكل من تصدروا المشهد فلتطلق الالعاب النارية ولنحتفل جميعا بفقدان سيادتنا علي بلدنا …. اكيد فوق كل رأس واحد منكم علامة أستفهام كبيرة وليس لها جواب سوي الحسرة والندامة .

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