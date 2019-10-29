بلدية مصراتة تتبرأ من مجلس حكماء وأعيان مصراتة برئاسة بن غشير

مصراتة-العنوان

تبرأ المجلس البلدي مصراتة اليوم الثلاثاء من كيان لديه ختم معنون بـ (دولة ليبيا-مجلس حكماء وأعيان مصراتة) ويستخدم ورقًا معنونًا باسم (مجلس حكماء وأعيان مصراتة)، وذلك في إشارة واضحة للمجلس الذي يترأسه إبراهيم يوسف بن غشير.

وقال المجلس، “ناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القريبة الماضية وجود كيان لديه ختم معنون (دولة ليبيا – مجلس حكماء وأعيان مصراتة) ويستخدم ورق معنون بدون أي تبعية باسم (مجلس حكماء وأعيان مصراتة)”.

وأضاف، “ولورود عديد التساؤلات من المواطن الكريم حول المجلس الذي يمثل المدينة في تواصلاته ومعالجاته للمواضيع الاجتماعية داخل المدينة ومع المدن الأخرى، ولذلك وجب التبيان والتوضيح للآتي: المجلس الاجتماعي الرسمي الذي يمثل صوت المدينة في كل المحافل الاجتماعية داخل وخارج البلدية هو المجلس المعاد تشكيله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (1) لسنة 2019 تحت مسمى (مجلس أعيان بلدية مصراتة)، والذي تم بالتشاور مع كل المكونات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي داخل البلدية”.

وقال المجلس، “إن أي كيانات أخرى تمارس نشاط اجتماعي في هذا الإطار يمكن لها ممارسة ذلك وفقا للإجراءات الخاصة بمفوضية المجتمع المدني وهي في كل الأحوال لا تمثل الصوت الرسمي إلا في إطار تنسيق تام مع رئاسة مجلس أعيان بلدية مصراتة المعتمدة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (3) لسنة 2019، والمعمم على عمداء البلديات بموجب كتاب السيد وكيل وزارة الحكم المحلي رقم (ح.م/3182) المؤرخ في 11/6/2019”.

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