لبحث تطورات الأزمة الليبية.. وزير الخارجية الألماني يصل القاهرة

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم خلال جولة يقوم بها في المنطقة بدأها من تونس.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين المصريين للتشاور حول أزمات المنطقة على رأسها الملف الليبي حسبما ذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة.

وإلى جانب العلاقات الألمانية- المصرية، يتوقع أن يبحث ماس، الاشتباكات الدائرة في ليبيا.

وترغب ألمانيا في تنظيم قمة حول ليبيا هذا العام، وتأمل في مشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية فيها بالعاصمة برلين.

