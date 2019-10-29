مجلس الدولة يطالب بتنفيذ مطالب المعلمين

طرابلس-العنوان

طالب مجلس الدولة في طرابلس اليوم الثلاثاء بضرورة الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين.

ودعا المجلس الرئاسي إلى تذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب مع إمكانية الدولة المتاحة بما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة.

وأعرب المجلس في بيان عن استنكاره لإصدار إجراءات عقابية من قبل وزير التعليم بحكومة الوفاق تمس المرتبات، مشيرًا إلى أن المتضرر منها أسر وعائلات ليبية في هذه الظروف الاستثنائية.

كما طلب مجلس الدولة من المعلمين الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية.

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