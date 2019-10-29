سي ووتش: خفر السواحل ينقل المهاجرين للمخيمات ولا يسعى لإنقاذهم

قالت منظمة سي ووتش غير الحكومية الألمانية، إن خفر السواحل ينقل المهاجرين إلى المخيمات الليبية، ويتجاهل المخاطر التي تواجهها القوارب في عرض البحر في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه لا يسعى لإنقاذ الأرواح.

وأضافت المنظمة في تغريدة لها على تويتر، أن طائرتها الاستطلاعية رصدت أمس زورقا مطاطيا صغيرا في مأزق، وأن طاقمها تابع القارب لساعات وحاول إبلاغ سفينة ڤوس أفروديت التجارية، والتي كانت على مسافة بضعة أميال بحرية من المكان، في محاولة لتنسيق عملية الإنقاذ، موضحة أنه لم تتدخل أي من السفن القريبة للمساعدة.

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