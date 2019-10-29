مستشفى الهواري يعود للعمل بعد توقف بسبب الحرب على الإرهاب

أجرى مدير إدارة المستشفيات على مستوى وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إسماعيل العيضة، زيارة ميدانية إلى مستشفى الهواري العام ببنغازي، وذلك للوقوف على آخر مراحل تجهيز المستشفى، استعداداً للعودة تدريجياً، وذلك بعد توصيات وزير الصحة.

حيث تم تجهيز عدة أقسام منها، الإيواء والباطنة، والعمليات والعناية، وأمراض النساء.

وقال العيضة لقناة ليبيا إنه خلال فترة تحرير بنغازي فقدت مستشفيات بنغازي أكثر من 900 سرير، بسبب خروج بعض المستشفيات عن الخدمة، كما أكد أن افتتاح المستشفى فعلياً سيكون خلال 10 أيام، إضافة إلى ذلك سيتم زيادة 100 سرير لعودة المستشفى تدريجياً.

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