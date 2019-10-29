وزير البترول المصري: نأمل عودة شركاتنا لاستكمال العمل في ليبيا

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في القاهرة وزير البترول المصري طارق الملا، وكبار المسؤولين في وزارة البترول المصرية لتعزيز التعاون المتبادل بين شركةnoc، وزارة البترول المصرية، وشركات النفط المصرية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الملا أكد على أهمية تعزيز التعاون المتبادل بين الجانب الليبي والمصري، مشيرا إلى طموحات الشركات المصرية لاستكمال العمل في ليبيا.

وقدم صنع الله معلومات عن خطط النفط والغاز في ليبيا، ودعا شركات النفط المصرية للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط من الناحية التقنية والتجارية كما أثنى على الشركة المصرية التي تملكها الدولة، والتي اكملت سابقا خط انابيب النفط في غرب ليبيا.

وبحث الجانبين سبل التعاون في مجالات الحفر، وصيانة الهياكل الأساسية، وإعادة تأهيل الحقول، فضلا عن انجاز المشاريع التي تم التعاقد عليها من قبل والتي يتم تعليقها حاليا. وتشمل المشاريع التي سيتم استئنافها عقد بتروجيت لبناء خط انابيب نقل الغاز من حقل الانتصار للنفط إلى محطة كهرباء السرير والتي تديرها شركة عامة لنقل وتوزيع الغاز، وهي شركة تجارية مستقلة.

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