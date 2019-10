المتوسط:

أعلن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إيقاف أخر قرارين لوزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل.

جاء ذلك خلال كتاب وجهه شكشك لوزير التعليم بشأن إيقاف قراريه رقم (1127 و1128) لسنة 2019 ، إلى حين انتهاء الديوان من عمليات البحث والتحقق مما ورد في القرارين.

يشار إلى أن القرارين يتعلقان بمرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.

