المدير التنفيذي لشركة كهرباء المؤقتة يجري زيارة تفقدية لبلدية أجدابيا

ليبيا – قام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء في الحكومة المؤقتة عوض البدري بزيارة تفقدية لبلدية أجدابيا.

البدري عقد وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للمؤقتة اجتماع بديوان البلدية ضم عميد بلدية أجدابيا امبارك عثمان ومديري دوائر الكهرباء في المدينة لمناقشة مشاكل اختناقات الكهرباء والمشاريع المتوقفة من أجل وضع الحلول لها.

وعقب الاجتماع قام البدري بجولة تفقدية لمحطة أجدابيا 220 ك. ف التي تغذي رقعة جغرافية كبيرة من أجل الوقوف على احتياجاتها وحل كافة المشاكل فيها.

وتأتي زيارة البدري ضمن زيارات يقوم بها من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

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