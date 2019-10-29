الثني يؤكد خلال زيارته لطبرق ضرورة الإنتهاء من كافة المشاريع بالمدينة قبل نهاية العام

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال اليومين الماضيين اجتماعاً تقابلياً مع أعضاء مجلس النواب عن بلدية طبرق وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى المجلس التسييري لبلدية طبرق وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

الاجتماع إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية طبرق وضواحيها سواء فيما يتعلق بالإنشاءات والصيانات وسير عملها وحصر المشاريع التي انتهى العمل بها وتم تسليمها للمستفيدين منها.



وناقش الاجتماع المشاريع المتعثرة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجة كافة مشاريع البلدية وآليات حلها بما يضمن الانتهاء منها في المدد المحددة.



وبدوره أكد الثني إيلائه اهتمام خاص بمشاريع بلدية طبرق، مشدداً على ضرورة العمل على الانتهاء من كافة المشاريع قبل نهاية العام.

كما أشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنه لن يتوانى عن تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أي عراقيل تواجه هذه المشاريع.

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