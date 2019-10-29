«مؤتمر برلين» على طاولة محادثات وزير الحكم المحلي وويليامز

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور طاهر ميلاد، مع نائبة الممثل الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، التطورات الخاصة بالإعداد لمؤتمر برلين، والتركيز على اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي.

وناقش الطرفان في الاجتماع، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة؛ لتمكين المجالس البلدية في ليبيا، حسب بيان على صفحة البعثة الأممية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتجري البعثة الأممية لقاءات عديدة خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد لمؤتمر برلين، سواء مع الأطراف المحلية، أو الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، ومن المرتقب أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري.

وصرح المبعوث الأممي، غسان سلامة، بأن المؤتمر يسعى إلى الوصول إلى موقف دولي موحد إزاء ليبيا، يعقبه عقد مصالحة بين الليبيين أنفسهم، وقد يشمل ذلك عقد مؤتمر ليبي، «لكن الأهم حاليا توحيد الموقف الدولي»، حسب تصريحه إلى قناة العربي أمس.

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كما تدعم عدة جهات دولية مشروع اللامركزية في ليبيا، ومن بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى نقل تخصصات الوزارات إلى البلديات، كي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية.

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