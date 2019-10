«معيتيق» و«حمدوك» يتفقان على تنفيذ بنود مراقبة الحدود المبرمة سابقا

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “أحمد عمر معيتيق”، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية بالجمهورية السودانية “عبدالله حمدوك”، وذلك بمقر رئاسة الوزراء السودانية بالعاصمة الخرطوم.

ونقل النائب “معيتيق”، تحيات رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى الشعب السوداني الشقيق، متمنيا له تحقيق تطلعاته التي يطمح إليها، وبما يحقق الرخاء والازدهار.

وأكد “معيتيق”، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان، على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة.

بدوره، أشاد رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن السودان بلد غني بخيراته، موضحا أن فرص الاستثمار متاحة لليبيين في المجالات كافة، حيث لا زالت الأولية لهم.

و تم خلال الاجتماع، التطرق إلى الحاجة الى عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية- السودانية في أقرب وقت ممكن لممارسة مهامها .

كما توصل الجانبان، إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقا، والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين.

