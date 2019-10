المتوسط:

أصدر القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قرارًا بشأن مُنح علاوةٍ مالية لكل العسكريين المُشاركين في العمليات العسكرية الحالية بمحاور القتال، على أن تُصرف لهم خلال مُدّة تكليفهم بالقتال.

The post «حفتر» يُصدر قرارًا بمنح علاوة مالية للعسكريين المشاركين في العمليات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية