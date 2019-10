«العامة للكهرباء»: استمرار حملة ترشيد الاستهلاك

المتوسط:

تتواصل الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك (معاً نجعلها تدوم ) لليوم الخامس على التوالي بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقامت الفرق المكلفة بزيارة مدرسة ( الشهيد رمضان السويحلي ) بمنطقة غوط الشعال تم من خلالها إلقاء المحاضرات التوعوية وتوزيع المطويات الداعية إلى أهمية الكهرباء والترشيد في الاستهلاك كما توزيع أقلام حبر جاف تحمل عبارة ترشيدية، وكان التفاعل إيجابي بين المحاضرين والطلاب والمعلمين وأكد الطلاب في كلماتهم بأنهم سيساهمون بكل جدية في ترشيد الاستهلاك، وسيتحدثون إلى أولياء أمورهم ليساهموا معاً داخل المنزل الليبي في الحفاظ على الطاقة الكهربائية التي تعتبر ثروة وطنية ، وذلك بإطفاء الآلات الكهربائية الزائدة عن الحاجة من أجل أنجاح حملة «معاً نجعلها تدوم».

