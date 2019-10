«ويليامز» تبحث مع وزير «محلي الوفاق» تعزيز التعاون المشترك

المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للمبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق طاهر ميلاد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن ويليامز أطلعت ميلاد على عملية برلين والتركيز على اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة لتمكين المجالس البلدية في ليبيا.

