معيتيق يتفق مع رئيس حكومة السودان على تنفيذ بنود اتفاقية مراقبة الحدود

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبدالله حمدوك ، وذلك بمقر رئاسة الوزراء السودانية بالعاصمة الخرطوم.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجانبين اتفقا، على العمل المشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة كما اتفقا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقا، والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين كما تطرق الجانبين إلى الحاجة لعقد اللجنة العليا المشتركة الليبية السودانية في أقرب وقت ممكن لممارسة مهامها.

وأكد معيتيق على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين

وشدد حمدوك على أن السودان بلد غني بخبراته، موضحا بأن فرص الاستثمار متاحة لليبيين في المجالات كافة، حيث مازالت الأولية لهم.

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