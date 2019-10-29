إرجاء الإعلان عن افتتاح مطار معيتيقة ووزير المواصلات يؤكد وجود مساع لذلك

أخبار ليبيا24

أعلن وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الثلاثاء أن هناك مساع لإعادة افتتاح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة الجوية.

وقال معتوق، في مؤتمر صحفي مشترك من داخل مطار معيتيقة، رفقة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبيته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامر، وعدد من مدراء شركات الطيران، إن تشغيل سيكون عقب انتهاء الصيانة القائمة حاليًا بصالتي المغادرة الدولية والعامة.

وأضاف معتوق، أن هناك بعض الإجراءات التي طلبنا من بعثة الأمم المتحدة بتبنيها مع المجتمع الدولي وكل ما له علاقة بليبيا.

وأكد الوزير أن مطار معيتيقة مطار مدني بامتياز ويقدم خدمة لكل الليبيين وغير الليبيين، مشيرًا إلى خلوه من أي مظاهر عسكرية.

وقال، نحتاج لجهد كبير حتى نتمكن من إعادة حركة الملاحة الجوية. وأغلق مطار معيتيقة رحلاته الجوية عبر منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب استهدافه بعدة قذائف.

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