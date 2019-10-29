بالصور | رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح مشاريع جديدة غرب طبرق

ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مشاريع جديدة بمنطقة بالخاثر غرب طبرق فيما تفقد مشاريع أخرى قائمة بالمنطقة رفقة وفد حكومي رفيع.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة رافق الثني في جولته لمناطق البطنان كل من :”نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش،وزير الصناعة رئيس لجنة الإشراف على مشاريع البطنان السنوسي صالح،وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف،وزير الصحة سعد عقوب، وزير التعليم فوزي بومريز”.

واستهل الثني جولته بافتتاح مقر السجل البلدي بالخاثر بعد إنشائه بإشراف وزارة الداخلية وذلك للتسهيل على مواطني تلك المنطقة بحضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية طبرق.

وقال الثني في كلمة له خلال مراسم الافتتاح إن مكتب السجل المدني الجديد الذي تم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل لخدمة المواطنين بالمنطقة،مؤكدا على أهمية مكاتب السجل المدني في كل المدن الليبية وماتقدمه من خدمات يومية يحتاجها المواطن.

وأضاف:”طالما نحن متواجدون في الحكومة علينا أن نقدم خدماتنا للمواطن قدر المستطاع ونحن قدرنا المسافات الشاسعة التي تتمتع بها ليبيا، وسهلنا على المواطن في الحركة والتنقل”.

كما أشار إلى أن كل الخدمات الإدارية والصحية ستعمل الحكومة على جعلها في استطاعة المواطن وقريبة منه،مؤكدًا سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة إنشاء نقاط إسعاف في عدة نقاط تفصل بينها مسافة 50 كيلو متر لتقدم الخدمات للجميع في كل الأوقات.

وفي سياق متصل،قام رئيس الحكومة المؤقتة بافتتاح محطة بالخاثر لتحلية المياه والتي تنتج 500 متر مكعب يومياً،مثنياً على التنفيذ ومتابعة مؤسسة الموارد المائية لتوفير محطات التحلية في كل المناطق من أجل توفير المياه المحلاة لكل المواطنين.

ومن جهة أخرى،أجرى الثني والوفد المرافق له جولة تفقدية لمستشفى بالخاثر الفوري تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام عمليات إنشائه وتجيزه بأحدث المعدات التي ستخدم سكان منطقة بالخاثر والمناطق المجاورة لها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية