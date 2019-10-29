ميكنة المنافذ الجماركية ابتداء من العام المقبل

ناقش مدير عام مصلحة الجمارك إمحمد الشيباني ومديرو الإدارات في المصلحة ميكنة الإجراءات وحوسبتها في المنافذ الامر الذي يقضي بتسهيل ضبط بيانات السلع الموردة والاستفادة من البيانات المؤرشفة إلكترونيا في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأوضحت مصلحة الجمارك أن المنظومة التي تعتزم الجمارك تشغيلها مستقبلا ستوفر بيانات دقيقة على السلع من حيث بلد المنشأ والبلد المصدر والوزن وتصنيف الأنواع.

وتطرق الشيباني في الاجتماع لعدد من الخيارات المطروحة بشأن اعتماد منظومة بعينها لتعمل المصلحة على تركيبها ومن بين المقترحات منظومة الاسيكودا التي تعد الأكثر تطورا وفق شهادة لمسؤولي الجمارك في دول عدة على أن يبدأ العمل بها ابتداء من الربع الثاني من العام المقبل.

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