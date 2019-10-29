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بلدي يفرن يعلن عن توزيع سيولة نقدية بمصارف المدينة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي لمدينة يفرن صباح اليوم الثلاثاء عن شروع فرع مصرف الوحدة في المدينة في توزيع سيولة نقدية لكافة عملائه ابتداء من اليوم وحتى آخر الأسبوع الجاري.

وأوضح بلدي يفرن أن عملية السحب لكافة العملاء ستتم في فرع جامع الصقع وكان قد نفت الإدارة العامة لمصرف الوحدة في وقت سابق ترجيع أي صكوك مقاصة مقدمة إليه من المصارف التجارية، وأوضحت إدارته في بيان لها أن المصرف ملتزم بقبول كافة الصكوك المقدمة من المصارف التجارية وذلك تنفيذا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي وأن الوضع المالي للوحدة ممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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