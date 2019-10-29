بلدي يفرن يعلن عن توزيع سيولة نقدية بمصارف المدينة

أعلن المجلس البلدي لمدينة يفرن صباح اليوم الثلاثاء عن شروع فرع مصرف الوحدة في المدينة في توزيع سيولة نقدية لكافة عملائه ابتداء من اليوم وحتى آخر الأسبوع الجاري.

وأوضح بلدي يفرن أن عملية السحب لكافة العملاء ستتم في فرع جامع الصقع وكان قد نفت الإدارة العامة لمصرف الوحدة في وقت سابق ترجيع أي صكوك مقاصة مقدمة إليه من المصارف التجارية، وأوضحت إدارته في بيان لها أن المصرف ملتزم بقبول كافة الصكوك المقدمة من المصارف التجارية وذلك تنفيذا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي وأن الوضع المالي للوحدة ممتاز.

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