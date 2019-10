المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني”، صباح اليوم الثلاثاء بمدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وبحضور رئيس قسم العلاقات بوزارة الخارجية.

وخلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، تم مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وكيفية وضع آلية تنظم عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة داخل ليبيا، وإمكانية وضع إستراتيجية عمل بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

The post تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة على أجندة «الشيباني» ومسئول بالخارجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية