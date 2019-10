المتوسط:

شرعت إدارة التخطيط مؤخرا في توريد المواد اللازمة لاستئناف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء البيت الوظيفي الزنتان التابع لوزارة العدل فرع غريان، وذلك سعيا من وزارة العدل في تفعيل دور القضاء والنهوض بالمؤسسات العدلية ومرافق الهيئات القضائية وتنفيذا للخطة التنموية للوزارة.

ويأتي هذا العمل رغم الظروف القاهرة والعراقيل والصعوبات التي أبطأت سير العمل بالمشروع والمتمثلة في بعد أماكن تخزين المواد، بالإضافة إلى انخفاض الوقود فيما يتعلق بالحركة والتنقل.

The post «عدل الوفاق»: استئناف العمل بمشروع البيت الوظيفي الزنتان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية