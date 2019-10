اختتام ورشة حول تنمية القدرات المؤسساتية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي

المتوسط:

اختتمت أعمال ورشة العمل الخاصة بمشروع تنمية القدرات المؤسساتية لـ 16 بلدية ليبية حيث تم توافق الآراء على:

تم التوافق على منهجية التطوير المؤسساتي التي سيتم تطبيقها التجريبي في البلديات المشاركة لاستنباط منهجية وطنية معتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي ليتم تعميمها على كافة بلديات الوطن. تم الإطلاق الرسمي للمشروع وتشكيل كافة فرق العمل على مستوى البلديات وعلى مستوى الوزارة . ان المخرجات الأساسية ستكون مدخلات لتطوير نماذج لهياكل تنظيمية البلديات تعكس الواقع والاحتياج الحقيقي لبناء مؤسسات بلدية قادرة على تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بنقل الاختصاص وعملية اللامركزية.

وشارك في الجلسة الختامية السفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا الين جوبيه وألقى كلمة أشاد فيها بالعمل الجيد والمتميز بين كافة الأطراف المشاركة في هذا المشروع وتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء الليبيين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذها لهذا المشروع .

