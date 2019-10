المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية سرت، بأنَّ مياه النهر الصناعي تعود إلى مدينة سرت بعد تنفيذ قرار عميد البلدية رقم (99) وإغلاق كل المنافذ غير الشرعية من شرق سرت وحتي راس لانوف.

وتقوم اللجنة المشكلة بحملة على الوصلات في مزرعة الأبحاث ومنطقة700، وسيتم الاتجاه إلى غرب المدينة للمحافظة علي تدفق المياه للمدينة بشكل عام.

The post مياه النهر الصناعي تعود لمدينة سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية